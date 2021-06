Europei, Inghilterra-Germania: ecco le formazioni ufficiali

103 Visite

LONDRA (Inghilterra) – Un grande classico, l’eterna sfida (non solo nel calcio). Inghilterra e Germania si affrontano negli ottavi di finale degli Europei, un big match sentitissimo. Il ct inglese Southgate mette le mani avanti: “La Germania ha avuto un girone di ferro e questo può essere un vantaggio per loro perché sono già abituati ad affrontare avversari di livello… senza dimenticare i molti campioni del mondo, vincitori di Champions e fuoriclasse su cui possono contare. So che sono stati criticati, ma ripassando le loro partite io ho visto una grande squadra, molto preparata tatticamente che lavora assieme. Per noi sarà difficilissimo“. Il tedesco Löw invece va più sul pratico: “Negli ultimi anni l’Inghilterra ha fatto molti progressi e sono ora tra le squadre più forti al mondo. Gare come queste vengono decise dai minimi dettagli e da piccolissimi errori. Dovremo essere concentrati“.

Inghilterra-Germania, formazioni ufficiali

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz; Werner. Ct: Löw.

ARBITRO: Makkelie (Ola). Guardalinee: Steegstra (Ola) e De Vries (Ola). Quarto uomo: Jovanovic (Ser). VAR: Van Boekel (Ola). AVAR: Blom (Ola), Lopez de Cerain (Spa), Hernandez Hernandez (Spa).













