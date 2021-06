AUTISMO, DI FENZA (MODERATI): “PEDAGOGISTI ED EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI NELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PDTA CAMPANIA”

184 Visite

“L’approvazione della mozione discussa oggi in Consiglio regionale è un importante inizio per il riconoscimento di tanti professionisti da sempre impegnati nel campo dell’educazione nel settore sanitario. Professionisti spesso precari, mal gratificati e non adeguatamente riconosciuti in ambito lavorativo per le loro importanti competenze e abilità”. E’ quanto afferma Pasquale Di Fenza, capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale della Campania a margine della discussione e dell’approvazione della Mozione sul PDTA in Consiglio regionale. “Era stato un grave errore escludere le figure professionali dell’Educatore Socio-pedagogico e del Pedagogista dall’equipe multidisciplinare che gestirà il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, soprattutto dopo le numerose sollecitazioni delle Associazioni nazionali di categoria riconosciute del Ministero: APEI, AIPED, ANIPED, AINSPED, MILLE. L’adeguamento del PDTA regionale alla vigente normativa nazionale, ovvero alla L. 205/17, 145/18 e DL 104/2020 – conclude il consigliere Di Fenza – era un atto dovuto e con esso l’inserimento nell’equipe multidisciplinare della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza delle Asl campane di professionisti esperti dell’educazione e del percorso di crescita, del benessere e dello sviluppo psico-sociale”.













