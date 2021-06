Camorra, la Corte di Cassazione boccia il ricorso di Gianluca Troise

240 Visite

La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, presentato dai legali di Gianluca Troise, 44 anni, già da tempo in carcere con una condanna a 10 anni e sei mei per tentata estorsione ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Troise fu arrestato due anni fa nella caserma dei carabinieri di Marano, dove si recava abitualmente per sottoporsi all’obbligo di firma. L’indagine era coordinata dal pm Di Mauro.













