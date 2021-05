Marano, scioglimento del Comune: è partito il conto alla rovescia. Le carte arriveranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri

424 Visite

L’attesa è ormai febbrile e nei corridoi del municipio non si parla d’altro. Tiene sempre banco il possibile scioglimento del Comune di Marano, dato per certo in una percentuale che oscilla tra il 95 e il 99 per cento. Tutto è fermo, anche i Consigli comunali. Le carte sono già due settimane al Ministero dell’Interno e dovrebbero arrivare sul tavolo di uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Le date da tenere sotto osservazione sono quelle del 28 maggio e del 4 giugno o al massimo dell’11 giugno, come ritengono alcuni addetti ai lavori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS