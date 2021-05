Israele e Palestina: la storia di una terra contesa

LA CRISI DI SUEZ. Per ritorsione, negli anni seguenti gli Stati arabi espulsero 700 mila ebrei. Anche loro si trasferirono sul territorio israeliano, unendosi ad altri 250mila che arrivavano dall’Europa. Uno Stato di Israele sempre più forte e popoloso non poteva che fomentare il risentimento degli Stati arabo-musulmani. E infatti si passò alle armi. Nell’ottobre 1956, durante la crisi di Suez, Israele si unì alla spedizione anglo-francese per infliggere un colpo all’Egitto; solo le minacce di Usa e Urss impedirono la guerra aperta. Per i palestinesi la misura era colma. Nel 1964 gruppi di militanti si proposero di cancellare lo Stato ebraico e nel 1964, con il sostegno della Lega Araba, venne istituita l’Olp: l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Per tutelare i propri commerci sul Mar Rosso, nel giugno 1967 Israele lanciò un attacco preventivo contro l’Egitto. Siria e Giordania intervennero. Gli eserciti arabi furono rapidamente sconfitti (“Guerra dei Sei giorni”) e Israele si accaparrò nuovi territori occupando Gerusalemme Est, la Cisgiordania, la Striscia di Gaza,le alture del Golan e la Penisola del Sinai: tutte aree dove, a discapito dei palestinesi che vi vivevano, lo Stato ebraico promosse nuovi insediamenti. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu invitò al rispetto dei confini, a una pace “giusta e duratura”; invano. Nel 1973, durante la festa ebraica dello Yom Kippur, Egitto e Siria invasero il Sinai e le alture del Golan per regolare i conti. Si arrivò a uno stallo. I Paesi mediorientali produttori di petrolio, per danneggiare i sostenitori di Israele, bloccarono le esportazioni di greggio. Ne derivò una crisi energetica che piegò l’Occidente. Solo nel 1978, con glia ccordi di Camp David, la situazione si stemperò. Israele lasciò il Sinai e l’Egitto riconobbe lo Stato ebraico.

LE PRIMAVERE ARABE. Le guerre cessarono, ma ebrei e palestinesi non si riconciliarono. A Israele, che aveva costruito una salda democrazia, le correnti politiche oltranziste cominciarono a marginalizzare quelle moderate. Gli attacchi dei guerriglieri palestinesi surriscaldarono animi già incandescenti e si arrivò all’invasione del Libano, nel 1982, pur di colpire le basi dell’Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina). Due forze inamovibili presero quindi a scontrarsi: la volontà degli ebrei di proteggere il sogno di una patria, e il desiderio dei palestinesi di riprendersela. Nel tempo, potenze rivali come l’Arabia Saudita e l’Iran trovarono in Israele un avversario comune. E mentre l’Olp si mostrò disponibile a un compromesso (con il rilancio della soluzione a due Stati) gruppi islamici radicali, come Hamas e Hezbollah, impugnarono le armi. Nel 1987 e nel 2000 le due “Intifade” palestinesi scossero le zone di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme. E l’intransigenza di Israele si fece più marcata. Tuttora il futuro del Medio Oriente resta da scrivere. «L’ostilità per Israele», conclude Soave, «ha sempre avuto un ruolo unificante, ma ha dato vita a un fronte eterogeneo. Dopo la Guerra fredda, il Medio Oriente è stato attraversato da altre linee di frammentazione, in particolare l’esplodere delle tensioni fra sciiti e sunniti.

DA IERI A OGGI. Il nodo di Israele resta sullo sfondo, un vessillo che tutti sbandierano con alterna convinzione. La regione si anima soprattutto per la costante ricerca di un punto di equilibrio politico fra le sue componenti interne, trasversali ai vari Paesi e sensibili a fattori come il terrorismo, la questione economico-sociale e quella nucleare. L’instabilità di Paesi come Iraq e Libia, la crisi siriana, le “primavere arabe” e le inquietudini iraniane confermano la tipicità di un’area i cui sistemi politici continuano a reggersi solo sulla concentrazione del potere politico-militare in poche mani». Con gli Stati Uniti meno interessati all’area e l’Unione Europea debole e divisa, sulla scena del Medio Oriente si sono affacciati altri attori: la Turchia di Erdogan e la Russia di Putin.

Fonte Focus