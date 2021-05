Covid, da metà giugno si parte con la vaccinazione di massa

317 Visite

Da giugno via alla vaccinazione di massa vera e propria e senza il criterio della scansione rigida per fasce d’età. L’idea alla base del ragionamento in corso tra Ministero della Salute, Consiglio Superiore di Sanità e Governo è quella di ampliare la platea offrendo la possibilità di vaccinarsi a tutti gli italiani di età compresa tra 18 e 59 anni. Ma mai derogando dal criterio della fragilità che continuerà, come sempre dall’inizio della campagna vaccinale, a rappresentare una priorità.

Tappa ulteriore nel percorso di attuazione del piano vaccinale adottato poco dopo l’insediamento alla guida della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, nei piani del governo Draghi dovrebbe scattare una volta completata la vaccinazione degli over60, che potrebbe essere ultimata prima del previsto. Dunque non alla fine di giugno, ma intorno alla metà del mese. Dopo, dunque, si passerebbe alla vaccinazione di massa abbattendo i paletti delle fasce anagrafiche, “anche perché – ragiona una fonte di governo di primissimo piano – non ci sono differenze di rischio per quel che riguarda le indicazioni dei vaccini”. In vista di quella che può essere considerata la seconda fase della campagna vaccinale, verosimilmente, “pure considerando i dati aggiornati”, si supererà la raccomandazione dell’Agenzia italiana del farmaco di riservare i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson agli over60. In modo tale che chi vorrà, sempre su base volontaria e previo consenso informato, potrà anche farsi iniettare uno dei due preparati ad adenovirus.

Fonte Huffington post













