Marano, ultime ore per la presentazione buoni spesa: ecco il numero da chiamare

111 Visite

AIUTIAMO I CITTADINI a non perdere l’orientamento e i riferimenti continuando ad informare in un modo corretto e adeguato. Il Comune di Marano ha ottenuto € 583.126,83 Decreto Legge N°154 del 23/11/2020 (Ristori-ter). Istituire dei criteri di accesso al beneficio è il modo legittimo per fare un’azione filtro nei confronti di coloro che ne hanno realmente diritto e priorità. Si comunica che a chiusura di questa seconda graduatoria, verrà reso pubblico l’importo residuo del fondo disponibile. In seguito, si provvederà immediatamente a pubblicare il successivo avviso con i nuovi requisiti. ULTIME ORE PER LA PRESENTAZIONE BUONI SPESA. L’ AIUTO TELEFONICO PER FACILITARE L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA E’ : – LUNEDI 9.00/13.00- 16.00/18.00 Si può contattare il numero 3663112860. Nota Stampa Bianca Perna Assessora alle Politiche Sociali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS