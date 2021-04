Rione Sanità di Napoli: Progetto PITER ha ripreso le attività da ieri

99 Visite

Dopo un breve periodo di attesa, da ieri giovedì 1 aprile sono riprese le attività del Progetto P.I.T.E.R. che, già dall’anno scorso, coinvolge bambini e adolescenti del popoloso rione Sanità di Napoli. La buona notizia di tale riavvio segue la riunione tenutasi martedì scorso, 30 marzo, alla III^ Municipalità del Comune di Napoli e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti delle Cooperative ‘San Francesco’ s.c.s. e Consorzio ‘Luna’ s.c.s., allo scopo di definire il riavvio delle attività contrattuali, stabilendo le modalità operative compatibili all’attuale regime emergenziale vigente nel territorio regionale campano”.

Marco Catuogno, Presidente del Consorzio “Luna”, esprime ampia soddisfazione per la ripresa delle attività e afferma: “In un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un forte impoverimento educativo -afferma Catuogno– poter offrire ai ragazzi della Sanità una così ampia offerta educativa e di sostegno è essenziale per perseguire quello scopo alla base del nostro progetto: dare speranza ed il diritto di sognare ai giovani. E questo si fa contrastando la dispersione scolastica e seminando cultura e senso di legalità ”

Simona Planu, project manager del Progetto P.I.T.E.R., precisa che “le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, si svolgeranno sempre con l’ausilio di operatori a cui affidare in custodia i bambini del rione Sanità di Napoli coinvolti nel progetto P.I.T.E.R., e sempre con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza in conformità alle linee guida”.

Il Progetto dei “Percorsi di Inclusione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità” di Napoli, nasce da un’azione di co-progettazione messa in atto dalla Municipalità III^ del Comune di Napoli e dal Ministero dell’Interno. Fortemente voluto e incentivato dal territorio e dalla Prefettura di Napoli, il Progetto di natura prototipale gestito dalla Cooperativa San Francesco s.c.s. e dal Consorzio Luna s.c.s., si prefigge di avviare una modalità di intervento efficace e replicabile allo scopo di prevenire e/o riparare alla fuoriuscita dal sistema scolastico e formativo, incentivando percorsi civici di legalità sul territorio. Il progetto ha, inoltre, l’obiettivo di garantire l’inclusione sociale sostenendo le famiglie del popolare rione Sanità attraverso una rete stabile e coesa di stakeholder attivi sul territorio (istituzioni, scuole, parrocchie, centri educativi e sportivi, organizzazioni del terzo settore e altri soggetti privati del Rione Sanità).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS