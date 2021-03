Marano, proroga dei termini di presentazione delle domande di “BUONI SPESA e criticità emerse. Ecco cosa fare

https://marano.soluzionipa.it ” Il Sindaco, l’Amministrazione e l’Assessore alle Politiche Sociali comunicano che Il termine di presentazione delle domande Buoni Spesa – Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (Ristori-ter)- è stato prorogato al 12 aprile 2021, ore 20:00. in deroga a quanto stabilito dalla precedente determina che aveva fissato la scadenza al 30 marzo 2021. Per accogliere le numerose domande e dare maggiore opportunità di partecipazione. Pertanto, con riferimento ai “Termini e modalità di presentazione delle domande di Buoni Spesa ” si ricorda che l’indirizzo è: link, poi pigiare su registrazione e compilare il format.

Si elencano alcune indicazioni per la presentazione della domanda ed eventuali criticità: • la mail di conferma dell’account potrebbe arrivare dopo qualche minuto a causa di controlli sul traffico mail dei gestori di posta. • A causa di tali controlli, la mail generata automaticamente dall’applicazione Comunale potrebbe essere vista come spam e quindi si invitano i cittadini, se non si riceve tale e-mail a controllare la propria cartella SPAM. • prestare attenzione ai messaggi che il sistema presenta alla mancanza di campi obbligatori per la registrazione e l’invio della istanza. • le istanze vengono protocollate in tempo reale e quindi, riaccadendo al sistema, nella sezione “elenco delle Tue istanze” il richiedente ha a sua disposizione il documento presentato e i riscontri del protocollo.

IL Sindaco, l’Amministrazione L’ Assessore alle Politiche Sociali