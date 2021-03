NAPOLI: intensificati i servizi notturni. Carabinieri arrestano 4 ladri in flagranza di reato. Sono tutti stranieri

122 Visite

Sono ben 4 le persone arrestate questa notte in città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, frutto di una evidente rafforzamento dei servizi di controllo del territorio.

2 le persone fermate per ricettazione e resistenza a p.u. in piazza Garibaldi. Entrambi stranieri hanno 24 e 40 anni e sono stati sorpresi dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli a bordo di un motociclo rubato nel pomeriggio lungo la riviera di Chiaia. Hanno provato a fuggire ma i carabinieri gli hanno sbarrato la strada. Sono finiti in manette e sono ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato, invece, un 33enne ucraino già noto alle ffoo. Anche lui arrestato dai militari del nucleo radiomobile partenopeo, era nel parcheggio davanti all’Ospedale del Mare di Ponticelli e stava rimuovendo il catalizzatore dalla marmitta di un’auto. Per farlo utilizzava una smerigliatrice. Quando è stato bloccato ha confessato: “Stavo facendo il tagliando!”, peccato che fosse ormai sera inoltrata e il proprietario dell’auto non lo sapesse. E’ ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Ancora uno straniero è stato arrestato in Via Brindisi, nel quartiere Vasto. Di origini marocchine, il 34enne aveva appena rubato un’auto smontando il vetro di una delle portiere. Da un portamonete custodito nel veicolo aveva rubato anche poco più di 8 euro in spiccioli. Anche lui è in attesa di giudizio e risponderà di furto aggravato.













