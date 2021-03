No Dad tornano in piazza a Napoli. “Scuole chiuse da circa un anno, il governo intervenga”. A manifestare anche due volti noti della tv

189 Visite

Nuova manifestazione delle mamme dell’associazione Scuole aperte. Stamani in piazza c’erano, con loro, anche personaggi del piccolo schermo ma prima di tutto mamme di bambini alle prese con i primi anni di formazione in tempi di Covid e di scuole chiuse: c’erano anche Veronica Maya e Maria Mazza, volti noti della tv. Il raduno a via Nazario Sauro, poco lontano dalla sede della Regione Campania cui i manifestanti chiedono di riaprire le porte della scuola. Una galassia variegata che comprende anche le insegnanti dei nidi aderenti al Sic (Servizi per l’Infanzia Campania) e gli operatori del trasporto scolastico, gli autisti dei pullmini gialli (148 nella sola città di Napoli) che da un anno non lavorano né ricevono sostegni.

“Non sono una negazionista e capisco il problema – precisa Veronica Maya, per anni volto dello Zecchino d’Oro, oggi intervistata da Repubblica – ma il Covid non può essere il pretesto per la paralisi totale. Dobbiamo imparare a conviverci col virus. Anche perché non è non andando a scuola che si eliminano i rischi. Ho tre bambini in Dad che passano almeno sei ore al giorno davanti allo schermo e sappiamo quante insidie il pc nasconda. La scuola in presenza è insostituibile per i genitori che lavorano e per gli stessi bambini”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS