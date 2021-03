Marano, l’opposizione si scuote dal torpore: giovedì convocazione al Comune per sfiduciare il sindaco. I doppiogiochisti sono già certi del risultato

195 Visite

Meglio tardi che mai. L’opposizione prova a dare la spallata definitiva alla giunta Visconti, convocando per giovedì (dal segretario generale del Comune, ore 17,30) il summit per apporre le firme contestuali dei consiglieri e sfiduciare il primo cittadino. I consiglieri di minoranza, all’unisono, si sono convinti di dover dare quanto meno un segnale. E’ chiaro che il Pd, almeno una parte, non si presenterà all’appuntamento. Ed è altrettanto chiaro che qualche finto oppositore si recherà dalla segretaria generale sapendo che parte del Pd non andrà e che quindi non ci saranno numeri a sufficienza per mandare a casa Visconti. Ma la giocata, seppur tardiva, andava comunque fatta.













