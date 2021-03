Poggiomarino. Inquilini degli alloggi popolari a rischio sgombero. L’opposizione interroga l’amministrazione comunale

84 Visite

L’aggiornamento delle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari ERP (edilizia residenziale pubblica) di Poggiomarino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, giunge in un momento più che mai complesso per i cittadini che vogliano regolare la loro posizione. Infatti, così come concesso dal Regolamento regionale, tutti i nuclei familiari che

occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 33 comma 2 del medesimo Regolamento, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2021 con istanza di regolarizzazione indirizzata all’Ente Gestore. “Tuttavia, l’Italia, la Campania e Poggiomarino, vivono attualmente, a causa del

Covid-19, un momento di grave crisi sanitaria e, di conseguenza, economica – affermano i consiglieri comunali di opposizione Michele Cangianiello, Giuseppe Annunziata, Nicola Salvati, Maria Stefania Franco, Nicola Guerrasio e Rossella Vorraro – inoltre, la lentezza

burocratica del processo di sanatoria non permette di individuare una data certa per il perfezionamento delle pratiche IACP, costringendo gli attuali occupanti interessati a persistere in una situazione di incertezza”.

Per questo, i consiglieri comunale di opposizione hanno presentato una interrogazione in consiglio comunale: “Chiediamo all’amministrazione comunale di Poggiomarino di sapere quanto tempo ci vorrà per stilare le nuove graduatorie, quante sono le famiglie che potrebbero essere sfrattate dagli alloggi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e se tra loro

vi sono bambini o soggetti in situazione di disagio”.

Proseguono i consiglieri: “Chiediamo, inoltre, se l’amministrazione ha previsto i fondi per garantire degli alloggi di emergenza ai nuclei a rischio sgombero e se, per coloro che invece sono in regola coi pagamenti, viene rilasciato una certificazione di residenza”.

L’opposizione attende una risposta nel corso del prossimo consiglio comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS