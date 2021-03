Calvizzano, display elimina code. Pirozzi: “Poste Italiane prende in carico la nostra richiesta”

87 Visite

Tempo fa ho inoltrato una lettera al Direttore della filiale dell’Ufficio Postale di Calvizzano nella quale chiedevo di installare all’esterno della sede un display elimina code. Qualche giorno fa, ho ricevuto il riscontro, l’azienda ci assicura che esaminerà la nostra proposta e che in coerenza al piano nazionale di installazione, ci fornirà un riscontro. In queste settimane qualcuno di voi mi aveva chiesto degli aggiornamenti in merito, purtroppo, la competenza è in carico all’azienda e noi come Ente non possiamo agire in autonomia.