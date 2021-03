Napoli, Zabatta (Europa Verde): “No ad allargamento tavolo centrosinistra a Dema. Serve discontinuità con gestione fallimentare del sindaco”

70 Visite

“Chi continua ad essere protagonista dello sfascio della città, abbandonata a sè stessa in uno dei periodi più complessi dal dopoguerra a oggi, per privilegiare esigenze personali di ricollocazione istituzionale, non può in alcun modo sedere al tavolo del centrosinistra. Fin dal primo momento le forze politiche che hanno animato il dibattito al nostro interno hanno convenuto sulla imprescindibilità di marcare una netta discontinuità con l’attuale amministrazione. Tornare indietro su questa valutazione vorrebbe dire far saltare il tavolo. E noi, a questo gioco al massacro non ci stiamo”. Lo ha dichiarato Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo di centrosinistra di Europa Verde.

“E’ stata sottolineata da tutti i partecipanti a questo percorso di rilancio della città, la necessità di seguire il modello che ha portato alla vittoria del Presidente Vincenzo De Luca alle ultime elezioni regionali allargandolo al contributo del Movimento 5 stelle – prosegue Zabatta – tracciando un perimetro della coalizione ben definito. Ridiscutere su questo, oltre ad essere profondamente incoerente, significherebbe favorire le destre. Smettiamola di farci del male da soli. Napoli merita di risollevarsi al più presto e in questo percorso di rinascita non c’è posto per chi tenta di guadagnare posizioni di vantaggio personale ergendosi a ‘pontiere del nulla’, con la presunzione di parlare a nome di un’intera coalizione ”.













