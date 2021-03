76 Visite

Anche sull’isola di Ischia i carabinieri del comando provinciale sono impegnati nei controlli straordinari del territorio.

I militari della locale compagnia hanno identificato 93 persone e sanzionato 9 cittadini per inosservanza delle norme anti-contagio: non indossavano la prevista mascherina o erano in strada senza alcun valido motivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS