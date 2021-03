Laboccetta, commemorazione del Maestro Isotta: “Il San Carlo è stato latitante, comportamento inammissibile”

97 Visite

“Il Sovrintendente Lissner continua a sbagliare pesantemente nei confronti del compianto Paolo Isotta e della sua vasta comunità. Oggi, nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia in Napoli, in occasione del trigesimo della morte del più grande musicologo del mondo, si son ritrovati amici e parenti del Maestro. Anche in questa occasione, il San Carlo e’ stato latitante. Passi per l’ignoranza che purtroppo ancora regna al Comune di Napoli, ma non si puo’ più tollerare il comportamento di chi gestisce il San Carlo. Siamo di fronte alle miserie umane. Ma gli amici di Isotta sono sposati con Giobbe. Con pazienza aspetteremo i tempi per due grandi serate in onore di Paolino all’insegna della grande musica. Una al San Carlo, l’altra alla Scala. E’ un impegno d’onore che abbiamo assunto dopo aver partecipato oggi alla Santa Messa”. Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud ed ex-deputato.













