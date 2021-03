164 Visite

Si chiude in parità anche la seconda giornata di finale di America’s Cup. Luna Rossa vince Gara 3 contro Team New Zealand ed entra nella storia: mai nessuna imbarcazione italiana aveva conquistato due punti nell’atto conclusivo della Coppa. Il Defender si riscatta in Gara 4, rifilando oltre un minuto ai rivali. Nella notte tra venerdì e sabato si torna in acqua.













