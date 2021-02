Una zona arancione per tutta l’Italia: l’ultimo scenario. Salvini: “Basta con i lockdown generalizzati”

222 Visite

Mentre mezza Italia – con gli ultimi cambi di colore decisi ieri (Emilia Romagna, Campania e Molise arancioni da domani domenica 21 febbraio) – è in zona arancione e l’Iss lancia l’allarme per il peggioramento della situazione, si avvicina sempre più la data del 25 febbraio, la data chiave in cui scade il divieto di spostamenti anche tra le regioni gialle, e monta la richiesta delle regioni per il superamento dello schema a colori con la richiesta da parte di alcuni governatori di una omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale per evitare gli ‘stop and go’. Cosa farà dunque il governo in via della scadenza del 25 febbraio? In tanti protestano. Tra questi Salvini, che chiede uno stop ai lockdown generalizzati.













