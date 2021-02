Massa di Somma: arrestato dai carabinieri un rapinatore 23enne

89 Visite

I Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Nola, nei confronti di un 23enne di Massa di Somma gravemente indiziato di rapina.

Grazie alle indagini svolte dai militari sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane che il 9 marzo 2019, unitamente ad altri due complici giunti a San Sebastiano al Vesuvio a bordo di un’autovettura avevano rapinato della borsa una donna, che in quel momento stava passeggiando in strada; in quella circostanza, l’arrestato aveva sferrato un calcio dietro alla schiena della signora, che, cadendo a terra, aveva riportato la frattura ad un braccio.

Il 23enne su ordine quindi dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.













