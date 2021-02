Marano, l’opposizione lancia il segnale al Pd: “Ora sfiduciare Visconti”

121 Visite

Alla luce di quanto accaduto nell’ultima seduta di consiglio comunale del 9 febbraio, dove il Partito Democratico, in modo compatto ha votato la mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco presentata dai consiglieri di opposizione; considerato che il Partito democratico, prima in Consiglio Comunale e poi attraverso la stampa locale, ha mosso forti critiche nei confronti della giunta comunale, sfiduciando, di fatto, l’operato di questa amministrazione; ritenuto altresì che la città non può più pagare per le inefficienze e le incapacità di un sindaco completamente inadeguato al ruolo che ricopre; i consiglieri comunali di opposizione invitano il PD ad un confronto leale e onesto che dovrà trovare il suo normale epilogo verso le dimissioni contestuali al fine di dare nuova speranza ai cittadini.

NOTA STAMPA OPPOSIZIONE MARANO













