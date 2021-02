Dillo alla Lega: Whirlpool, verde pubblico, immigrazione e nuovo governo. La Lega risponde ai cittadini

86 Visite

Lavoro, verde pubblico, amministrazione cittadina, immigrazione e naturalmente l’ingresso della Lega nel nuovo governo: questi i temi trattati durante la prima diretta Facebook di “Dillo alla Lega”, l’iniziativa posta in essere dalla Lega Napoli per consentire ai cittadini napoletani di partecipare con le proprie proposte alla costruzione del futuro della città. Il coordinatore cittadino e consigliere regionale Severino Nappi, il consigliere comunale Enzo Moretto, la referente della Lega per la II Municipalità Bona Mustilli, l’esperta di verde pubblico della Lega – Napoli Simona Cipriani, il giornalista Alessandro Ronga, moderati dal giornalista Giancarlo Borriello, responsabile comunicazione Lega per la Campania, hanno risposto ad alcune domande che i cittadini hanno inviato collegandosi alla pagina Facebook della Lega Napoli.

Il caso Whirlpool, l’azienda di via Argine la cui chiusura ha lasciato senza lavoro 1200 famiglie (il cui dossier ora è sul tavolo del nuovo ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti), è stato uno dei primi temi oggetto di domanda: tra lo sconforto di chi non vede più un futuro per la storica fabbrica sono emersi anche dei barlumi di speranza verso l’impronta leghista al MISE. Il coordinatore cittadino Severino Nappi ha sottolineato come la Lega Napoli si farà carico di rappresentare al ministro Giorgetti la questione, con l’auspicio di cercare nuovi acquirenti in grado di rilevare lo stabilimento, dal quale il futuro industriale di Napoli non può prescindere.

Altre domane giunte hanno poi evidenziato come il verde a Napoli sia in stato di abbandono. Un tema sul quale la Lega, come riferito da Simona Cipriani, intende investire utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili. Censimento del verde e redazione del piano del verde sono le prime iniziative da mettere in atto per sviluppare la risorsa in modo sostenibile, a cui far seguire anche confronto con associazioni e tecnici esperti. In particolare, sono giunte domande-segnalazioni sulla Villa Comunale, che nonostante i milioni di euro spesi rimane avvolta dal degrado. Il consigliere Moretto ha ricordato come i lavori per la Linea 6 abbiano irrimediabilmente rovinato l’area, nonostante per anni l’opposizione abbia denunciato gli errori nella progettazione. Per la Villa dunque servirà progettare interventi per consentire a piante e alberi secolari di poter sopravvivere.

Alcuni cittadini hanno chiesto una maggiore autonomia delle Municipalità, strutture territoriali più vicine al cittadino: il consigliere comunale Moretto ha riconosciuto l’urgenza di ridurre il numero delle stesse da dieci a cinque, e di dare loro un modello amministrativo come quello dei Municipi nel Lazio.

Non sono mancati riferimenti alla questione Vasto, quartiere dove l’afflusso massiccio di migranti collocati nei Centri di Accoglienza ha squilibrato il rapporto di convivenza tra italiani e stranieri e provocato, tra gli altri, anche il crollo del prezzo degli immobili: il consigliere Moretto è a tal proposito ha ricordato l’importanza del rispetto delle norme di legge e come la Lega sia riuscita a spostare alcune centinaia di richiedenti asilo nel periodo in cui Salvini è stato al Viminale. Ma l’uscita successiva della Lega dal Governo ha di fatto bloccato tutto.













