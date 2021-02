Giorgia Meloni sferra subito l’attacco a Mario Draghi: “Grandi aspettative infrante con un esecutivo così”

97 Visite

Giorgia Meloni non ci va per il sottile e, scoperta la lista dei ministri del governo di Mario Draghi, cinguetta. “Le grandi aspettative degli italiani sull’ipotesi di un Governo dei “migliori”, in risposta all’appello del Capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell’Italia, si infrangono in un Esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei Ministri di Conte”. Una batosta che somiglia a un rimprovero agli alleati di centrodestra. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno infatti deciso di appoggiare l’esecutivo dell’ex presidente della Banca centrale europea. Anche se con l’unico obiettivo di salvare il Paese dalla crisi economica e sanitaria.

E ancora al vetriolo la leader di Fratelli d’Italia: “Mi chiedo se i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori e tutte le persone in difficoltà si sentano rassicurate dall’immagine che vedono. Sono convinta più che mai che all’Italia serva un’opposizione libera e responsabile”. Un po’ come FdI che ha sempre tifato per il voto. Unico modo per concedere agli italiani un esecutivo scelto da loro.













