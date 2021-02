Meteo Italia, prima il gelo e poi le alte temperature

101 Visite

Durante la giornata di lunedì 15 febbraio, spiega iLMeteo.it, l’Italia sarà ancora sotto l’influsso di correnti gelide che dalla Russia continueranno a imperversare sul bacino del Mediterraneo. Ci aspettiamo qualche rovescio con possibili fiocchi fino a bassa quota specie su Calabria ionica e Sicilia orientale. Tempo più soleggiato sul resto d’Italia, ma clima molto freddo di giorno e minime ampiamente sotto zero e ben sotto le medie climatiche.

Martedì 16 le condizioni meteo sono previste in miglioramento grazie all’avanzare dell’alta pressione con più sole salvo qualche piovasco su Liguria di levante e Toscana. Stesso discorso anche per mercoledì 17 dove avremo anche un aumento delle temperature sia nei valori minimi e sia in quelli massimi un po’ su tutti i settori. Ancora nubi con il rischio pure di qualche rovescio su Liguria, Toscana ed Umbria.

Successivamente, da giovedì 18 febbraio, il campo anticiclonico andrà ulteriormente rafforzandosi su buona parte del bacino del Mediterraneo garantendo una maggior stabilità atmosferica ed un graduale aumento dei valori termici in particolare al Centro Sud. Discorso leggermente diverso al Nord dove l’alta pressione avrà come conseguenza quella di far tornare le nebbie specie sulle zone di pianura dove anche le temperature si manterranno decisamente più basse.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS