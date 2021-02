Governo, ormai ci siamo: tante donne nell’esecutivo e i partiti costretti solo ad indicare qualche nome

Il totoministri impazza. Al nuovo ministero per la Transizione ecologica, che incasserà alcune deleghe di Sviluppo e Infrastrutture, dovrebbe andare Enrico Giovannini (fondatore dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) o in alternativa Federico Testa (Enea) o Catia Bastioli (Novamont). Per l’Economia corrono Ernesto Maria Ruffini (Agenzia delle entrare) e Dario Scannapieco (Bei). Alla Giustizia è in pole l’ex presidente della Consulta Marta Cartabia, al Lavoro Roberto Rossini (Acli), ai Trasporti Raffaele Cantone (ex Anac), alla Difesa il generale Claudio Graziano, agli Esteri Elisabetta Belloni (segretario generale della Farnesina) o Marta Dassù, alla P.A. Luisa Torchia. Per la Scuola si fa il nome di Patrizio Bianchi, esperto del settore, mentre agli Interni si va verso la conferma di Luciana Lamorgese.

I partiti sono costretti ad accontentarsi di comporre rose di nomi nella speranza che poi vengano lette dal premier incaricato. Con due precondizioni. La prima: non ci saranno leader di partito, in quanto il veto di Nicola Zingaretti e dei 5Stelle all’ingresso di Matteo Salvini, lascia in pista esclusivamente politici senza gradi da segretario. Con una sola eccezione: Roberto Speranza per garantire “continuità” almeno alla Sanità. La seconda precondizione: non più di due poltrone ai grandi partiti. Per i grillini sono in lizza Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, per i dem due tra Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini. Più numerosi i candidati leghisti: Giancarlo Giorgetti, fan di Draghi dalla prima ora, Massimo Garavaglia, Giulia Bongiorno, Maurizio Molinari, Erika Stefani. Più stretta la rosa di Forza Italia: Anna Maria Bernini, Antonio Tajani (Affari europei), Mara Carfagna (Famiglia). In Italia Viva si scaldano Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi. Per i “piccoli” si fa il nome di Carlo Calenda o Emma Bonino.