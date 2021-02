147 Visite

Ancora problemi idrici, con perdite che oramai si protraggono da stamani, in via Cupa del cane, tra Marano e il quartiere Chiaiano. Un fiume d’acqua, uno spreco, che si estende fino a via Vallesana. Non sappiamo, al momento, dove sia lesionata la condotta o se il tutto avrà ripercussioni nelle case dei cittadini. Non è chiaro se debba intervenire il comune di Napoli o quello di Marano.













