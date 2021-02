Da Rio de Janeiro all’Irpinia per World Wide Carnival: domani (7 febbraio) il meeting

99 Visite

Tantissime le adesioni, dall’Italia e da oltreoceano, per World Wide Carnival, incontro in streaming che si terrà domani, domenica 7 febbraio, e che vedrà riuniti tantissimi rappresentanti dei Carnevali più importanti nazionali ed internazionali. Un incontro unico, promosso dal Carnevale Principes Irpino, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese e con il supporto della Fondazione Sistema Irpinia.

Al meeting parteciperanno Marcelo Pires, Diretoria Cultural do Salgueiro, Sou do Rio de Janeiro, per Cuba e Messico da La Habana il Direttore Artistico Efrain Sabas e da Veracruz Mario Gordillo, Stefano Simonetti, presidente Pro Talocci (Rieti), Federico Iaboni, presidente Pro loco di Poggio Mirteto (Rieti), Stella Valzecchi, responsabile comunicazione Carnevale Talocciano, Luca Branco, sindaco di Capua e Luigi Di Lauro per il Carnevale di Capua, Maria Flora Giammarioli, Presidente Ente Carnevalesca di Fano, Gaetano Cundari, Presidente Fondazione Carnevale di Acireale, Alfonso Pastore, responsabile organizzativo Gran Carnevale Maiorese, Accursio Caracappa, assessore al turismo e spettacolo del Comune di Sciacca e Antonio Di Marca per il Carnevale di Sciacca, Erika Chia per il Carnevale di Venezia, Maurizio Verdolino, presidente Fondazione Carnevale di Putignano, Mario Cerchione, presidente Zeza di Mercogliano, per Carnevale Princeps Irpino, Francesco Briggi, Atelier Pietro Longhi del Carnevale di Venezia, per il Carnevale di Cento il Patron Ivano Manservisi e il Direttore Artistico Riccardo Manservisi, Prof. Ugo Vuoso, Donatella Cagnazzo, presidente della Fondazione Sistema Irpinia, il vicepresidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Marco Szorenyi. Per il Carnevale Princeps Irpino saranno inoltre presenti la Zeza di Mercogliano, il Carnevale di Montemarano, il Carnevale di Paternopoli, il Gruppo folk Laccio d’amore di Pago Vallo Lauro, il Carnevale paghese, il Carnevale lauretano, il Ballo o’ntreccio di Petruro di Forino, la Mascarata serinese, il Gruppo Picciapagliari di Marzano e il Carnevale Castelveterese.

Per partecipare basta inviare un messaggio via WhatsApp al numero 340.2829757 (da memorizzare in rubrica) scrivendo “Carnevale 2021” e si riceverà il link per collegarsi al meeting live.













