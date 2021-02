Covid, De Luca in diretta: “Ripresa forte dei contagi, colpa di movida e scuole riaperte”

288 Visite

«Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi – dice De Luca -. Per settimane siamo stati in zona gialla, con flessibilità e aperture per attività commerciali e vita sociale. Era inevitabile ed era prevedibile che si arrivasse ad una ripresa del contagio anche forte. Stiamo registrando da una settimana un tasso di positivi estremamente pesante, viaggiamo sui 1.500 positivi al giorno con un tasso del 10%. Siccome nessuno ha messo in piedi i controlli indispensabili stiamo registrando una ripresa grave dei contagi, i canali di ripresa dei contagi sono movida, assembramenti giovanili, tanti ragazzi senza mascherina e la riapertura delle scuole».

«Dobbiamo dire al governo che è arrivato il momento di prendere decisioni nazionali riguardo al contagio che è già in atto – dice De Luca -. Quando vi sono comportamenti irresponsabili nelle zone in cui vengono riaperte attività economiche noi continuiamo il calvario dell’economia perché se ci comportiamo in maniera tale da prolungare l’epidemia otteniamo l’effetto opposto.













