I consigli di Daniele Maisto: scopri come avere un viso perfetto in un solo trattamento!

160 Visite

Il salone Barber Treatment è un laboratorio di bellezza plasmato con ricerca, specializzazione per le soluzioni agli in estetismi del viso.

Intorno al salone cerchiamo di riunire visioni sempre più specializzate, che contribuiscono con le loro ricerche alla bellezza dell’uomo, questa idea nasce per chi ha bisogno di rifarsi il look e vuole dare un’impronta diversa al proprio viso:

Se hai voglia di cambiamenti seguici ancora in questa lettura abbiamo tante soluzioni da offrirti che possono cambiare per sempre il tuo approccio con la bellezza maschile e di conseguenza potrai sentirti più sicuro e apprezzato con riflessi positivi sulla sfera sentimentale e sul lavoro.

È proprio da questo approccio nascono collaborazioni che ci portano anche a promuovere nuovi trattamenti:

La collaborazione con Depot* è iniziata quando i nostri clienti hanno cominciato a fare richieste sempre più specifiche ed efficaci, così abbiamo deciso di sviluppare un progetto più ampio,

Giorno dopo giorno lavoriamo con e per l’ uomo, valorizzando la loro personalità e bellezza naturale.

Quello degli uomini con il beauty è un rapporto ormai consolidato: la cura di sé va semplicemente declinata secondo le esigenze particolari della pelle dell’uomo. Finiti i tempi dei “furti” dalla trousse di lei, oggi ci si affaccia su un mercato che offre formule specifiche e trattamenti mirati per la bellezza maschile. La beauty routine, o meglio il grooming, ha un punto chiave: la pulizia del viso, perché la pelle dell’uomo tende ad essere più grassa e spessa, e quindi ha bisogno di un vero e proprio rituale per migliorarla: così noi abbiamo creato “Ritual Skin”(Trattamento Viso) composto da 7 passaggi per un trattamento completo e specifico, formulato con ingredienti ricercati e caratterizzati da un profumo maschile riconoscibile e distintivo.

Detersion Barber (deterge la pelle del viso) N.801 (Gel al carbone attivo) No.802 (Scrub alla sabbia vulcanica) Panni caldi e rasatura barba No.800 (Maschere viso in tessuto) No.804 (Crema-siero contorno occhi) No.803 (Crema viso con acido ialuronico)

Per noi dedicarci alla bellezza è una missione da prendere con serietà ed entusiasmo. Ogni nostro cliente è unico e speciale e merita di essere al centro della nostra attenzione in questo piccolo universo fatto di esperienza e professionalità,

Se sei pronto a cambiare, inizia ora il tuo percorso di bellezza, prima che arrivi San Valentino una delle feste più importanti per chi vuole fare colpo sulla propria donna, vieni a scoprire e a vivere di persona i nostri trattamenti raggiungici nella nostra sede ubicata a Corso Europa 147 Marano di Napoli o clicca qui per un’offerta riservata agli amici di “terra nostra” https://www.barbertreatment.it/voucher/ info 3387652111













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS