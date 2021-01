Napoli, contrasto al contrabbando di sigarette. “Bionde” nascoste in un vano col sistema

113 Visite

Il comando provinciale Carabinieri di Napoli è sempre in prima linea nella lotta al contrabbando di sigarette disponendo svariati servizi in tutta la provincia partenopea.

Ad agire questa volta i militari della compagnia di Napoli stella che hanno setacciato le strade del quartiere pendino ed in particolare Piazza Mecato.

I carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno denunciato a piede libero una 53enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

Entrati nella sua abitazione, i militari dell’arma hanno perquisito da cima a fondo tutti i locali. Rinvenute e sequestrate 114 stecche di tabacchi lavorati esteri illegali di varie marche. Le “bionde” erano stipate in un vano a muro piastrellato con mattonelle 70×70. Per aprire il “sistema” un pulsante.

I carabinieri – durante le operazioni – hanno sanzionato una paninoteca in piazza mercato per un importo complessivo di mille e 500 euro. 100 chili di prodotti – tra graffe, cornetti e polpette di carne – sono stati sequestrati perché privi della tracciabilità circa la loro provenienza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS