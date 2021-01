Vomero, movida: controlli dei carabinieri. Nella notte 44 sanzioni anti-Covid

159 Visite

I carabinieri della compagnia carabinieri Napoli Vomero – su disposizione del comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade della movida napoletana. Durante la notte appena trascorsa i militari dell’arma insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade e i vicoli del quartiere. Durante le operazioni hanno sanzionato per le normative anti Covid 44 persone per un importo complessivo di più di 12mila euro.

Tutti ragazzi trovati in strada senza un valido motivo previsto dalle normative anti contagio o perché senza la prevista mascherina.

I Carabinieri della compagnia del Vomero hanno identificato 172 persone – di questi 31 pregiudicati – ed effettuato in totale 39 perquisizioni. Sono state 5 le persone segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e 4 i veicoli sequestrati













