Crisi di governo, i conti non tornano e, dopo gli attacchi, Pd e 5 Stelle aprono di nuovo a Renzi. E Conte?

Da Bettini a Boccia, si rinnovano gli appelli a ricucire con Renzi. La pura nei dem è altissima, nessuno vuole andare al voto e allora, dopo averlo criticato per giorni, ora si punta a dialogare nuovamente con il leader di Italia Viva. Un’altra parte del Pd, invece, punterebbe a coinvolgere Forza Italia e altri sperano, senza dirlo, in un governo di unità nazionale. Anche nel 5 Stelle emergono i primi dissensi: il deputato Carelli è favorevole al dialogo con Italia Viva, altri fanno ancora gli schizzinosi, ma il tempo passa e i “costruttori” non si trovano. Mattarella quanto tempo ancora concederà a Conte?













