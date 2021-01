Marano, choc nella comunità scolastica: un malore improvviso stronca la maestra Palma Napolano

3.195 Visite

Lutto nel mondo scolastico di Marano per l’improvvisa scomparsa della maestra Palma Napolano. La donna, che insegnava alla Amanzio, è stata colta in casa da un malore: aveva 55 anni.

Di seguito il ricordo del professor Izzo.

Sgomento nella comunità scolastica maranese per l’improvvisa morte a soli 55 anni dell’insegnante Palma Napolano, stroncata da un improvviso malore nella sua abitazione. Palma era docente di scuola dell’infanzia presso il Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri, in servizio al plesso Amanzio a pochi passi dalla sua abitazione. Napolano era molto apprezzata dal personale scolastico tutto e dalle famiglie dei piccoli alunni. Docente seria, preparata, lascia un vuoto enorme in tutte noi affermano le colleghe provate dalla tragica notizia. Alla famiglia Napolano vanno la vicinanza e le più sentite condoglianze di tutta la comunità scolastica maranese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS