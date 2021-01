Donna a spasso col marito al guinzaglio per evitare le norme Covid. Coppia multata

492 Visite

Le autorità di polizia del Quebec hanno multato una coppia canadese per aver infranto le regole del coprifuoco Covid dopo che la donna è stata sorpresa a “portare a spasso” il marito al guinzaglio. Il singolare episodio, raccontato dai giornali locali, è avvenuto nella serata di sabato scorso vicino alla loro casa nella città di Sherbrooke, nell’estremo sud della provincia del Québec. Quella sera in tutta la zona scattava il coprifuoco imposto dalle autorità locali per l’emergenza covid che prevede la possibilità di uscire di casa solo per determinati motivi di urgenza e necessità. Sicuramente una provocazione, fato che tra i motivi per uscire i casa dalle 20 alle 5 del mattino il governo locale ha incluso anche quello di portare a spasso il cane per i suoi bisogni fisiologici. Infatti, i due sono stati individuati dalla polizia intorno alle 21 di sabato, poco dopo l’entrata in vigore delle nuove regole, e non lontano da casa loro. Entrambi sono stati multati con una sanzione di 1.546 dollari canadesi.













