Buckingham Palace: il maggiordomo della regina ruba oggetti e li rivende su eBay

113 Visite

E’ stato condannato a otto mesi di carcere, il valletto della regina Elisabetta che aveva rubato decine di oggetti da Buckingham palace per rivenderli su eBay. Il 37enne, originario di Scarborough, nello Yorkshire del nord, era stato assunto nelle cucine, ma con le misure anti Covid le sue funzioni erano state riviste, dandogli accesso ad altre parti del palazzo per fare le pulizie. Fra i 77 oggetti sottratti vi erano un album ufficiale di foto della visita di Donald Trump, rivenduto online per 1500 sterline, medaglie, orologi, pigiami di seta e foto autografate dei reali. In tutto il cameriere infedele ha guadagnato poco più di 7mila sterline, vendendo molti oggetti ad un prezzo inferiore al loro valore. Buckingham Palace non ha voluto fare commenti dopo la sentenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS