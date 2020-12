Massa Lubrense: trovato con droga e “botti” illegali in casa, arrestato

117 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un giovane in via Cristoforo Colombo a Massa Lubrense in cui hanno rinvenuto, nascosta in un deposito, una busta contenente 58 grammi circa di marijuana, materiale per il confezionamento della droga, 12 botti pirotecnici artigianali e 16 petardi “super cobra” illegali poiché privi della classificazione.

Marco Russo, 20enne di Vico Equense con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.













