Pomigliano D’Arco: scoperto con la droga in casa, arrestato

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in via Locatelli a Pomigliano d’Arco un viavai di persone che entravano ed uscivano da un palazzo.

I poliziotti, all’ingresso dell’edificio, hanno bloccato un giovane trovandolo in possesso di una bustina contenente 1,5 grammi di marijuana e lo hanno sanzionato; inoltre, in un appartamento dello stabile hanno trovato un uomo con due buste contenenti 23 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 400 euro.

I.R., 38enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













