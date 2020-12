“Hanno taciuto per tre mesi”: la variante inglese era nota da tempo

196 Visite

Che in Inghilterra circolasse una nuova forma di coronavirus molto più aggressiva, lo si sapeva da mesi. In un grafico pubblicato ieri dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) si vede che l’impennata risale già ad ottobre. Tuttavia è stato solo dai primi di dicembre ad accendere l’interesse di Downing Street. Perché?

Lo scorso 14 dicembre il segretario alla Salute Matt Hancock aveva ammesso che già una sessantina di autorità locali avevano registrato infezioni da Covid-19 causate da questa nuova variante. Non solo. In quell’occasione Hancock aveva anche fatto sapere che non solo gli scienziati del laboratorio di Porton Down si erano già messi a fare nuovi, dettagliati studi ma che il dossier era stato inviato in modo tempestivo all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Interrogato sull’argomento lo stesso giorno, durante una conferenza stampa a Ginevra, Mike Ryan, capo delle operazioni di emergenza dell’Oms, aveva messo le mani avanti spiegando che “sono state segnalate molte varianti diverse di coronavirus” . Quella inglese, quindi, era solo una in più da monitorare. “Ora la questione è – puntualizzava Ryan in quelle ore – è diffusa a livello internazionale? Rende il virus più serio? Interferisce con farmaci e vaccini? Al momento non abbiamo informazioni in questo senso – concludeva – dunque è importante studiare questa variante, per capire se è significativa” .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS