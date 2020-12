Stefano Ansaldi, ecco chi era il ginecologo napoletano sgozzato a Milano da due rapinatori

287 Visite

Stefano Ansaldi, nato a Benevento nel 1955, viveva a Napoli dove lavorava come ginecologo in uno studio privato in pieno centro cittadino. Laureatosi in medicina e chirurgia alla Seconda Università di Napoli nel 1981, era poi divenuto medico chirurgo iscritto all’albo provinciale sannita. Si trovava a Milano probabilmente per una visita occasionale, ed era in pieno centro, a ridosso della stazione centrale di piazza Duca d’Aosta, quando è avvenuta la vicenda.

Tantissime persone piangono il medico, appresa la notizia, sui Social. Molte erano sue pazienti, donne che il professionista ha accompagnato nel percorso di nove mesi per partorire. Fra loro la cantante napoletana Nancy che pubblica anche una foto e un ricordo personale.













