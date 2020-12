ARENELLA: monitorava la strada per evitare controlli. Carabinieri arrestano pusher 31enne. In casa cocaina e hashish*

101 Visite

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Padolini, 31enne del quartiere Arenella e già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, suddivisi in 12 involucri, 11 involucri di hashish e 360 euro in contante ritenuto provento illecito.

Sequestrato anche un impianto di video sorveglianza le cui telecamere puntavano in strada e permettevano al 31enne di monitorare gli eventuali controlli delle ffoo.

Padolini è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













