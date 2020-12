Marano, lo scandalo dei liquami fognari nell’alveo si allarga: “beccati” anche diversi esercenti. Ma il caos è totale e molti la faranno franca

57 Visite

Si allarga lo scandalo degli sversamenti di liquami fognari nell’alveo dei Camaldoli, nella zona a ridosso tra via Corree di Sotto e via San Rocco. Nel mirino della polizia municipale sono finite una quindicina di ulteriori abitazioni, ubicate nella zona di via San Rocco più vicina a via Corree di Sotto, ma anche diverse attività commerciali, sei secondo i dati forniti dalla municipale.

Ai gestori dei negozi sono state notificati gli atti che impongono la cessazione immediata degli sversamenti illeciti nel canale che costeggia anche il comune di Calvizzano e che dovrebbe raccogliere solo le acque piovane.

Sulla vicenda via Corree di Sotto la confusione è a dir poco enorme: sono numerose le famiglie (sicuramente più di 50) destinatarie di diffide, ordinanze ad horas di sgombero o denunce all’autorità giudiziaria. Un nucleo familiare è stato anche condannato in sede penale. In pochi, forse una ventina di nuclei in totale, forse anche meno, hanno effettivamente regolarizzato la propria posizione, installando i pozzi a norma sollecitati dal Comune. Molti hanno fatto orecchie da mercante e qualcuno, per lungo tempo, era sfuggito persino ai controlli. E’ il caso di una decina di famiglie residenti in una palazzina di via Corree di Sotto. Un solo nucleo era stato “beccato”, gli altri erano riusciti a farla franca perché il Comune si era basato sulla presentazione di Scia (atti propedeutici alla realizzazione dei pozzi) senza mai controllare l’effettiva installazione degli stessi. Le verifiche vere furono disposte solo un paio di mesi fa.

Insomma la situazione è di caos assoluto: chi doveva essere sgomberato non è mai stato sgomberato; non tutti si sono dotati dei pozzi e qualcuno attende che il Comune realizzi un impianto fognario in loco. Operazione che richiederà mesi, se non almeno un anno, un anno e mezzo. Il fascicolo via Corree di Sotto (storia nota da 30 anni e mai seguita sul serio dagli organi inquirenti) è sul tavolo di un magistrato di Napoli nord. Ma la sensazione è che non accadrà un bel nulla: qualcuno si è regolarizzato, altri non lo faranno e non saranno toccati, altri ancora, pur essendosi sulla carta messi in regola, di notte (con alcune manovre illegali) continuano a sversare impunemente liquami, detersivi e quant’altro. Poi ci sono le case abusive, quelle condonate e quelle in attesa di condono. E’ un macello sottovalutato da tutti, in primis da chi dovrebbe indagare, perché l’inquinamento di un alveo naturale dovrebbe essere stroncato sul nascere con la chiusura delle condotte illegali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS