A Marano pronti a partire i lavori nella strada a ridosso della mega lottizzazione edilizia. Storia tormentata, ma i “meriti” di chi sono? Ecco la verità

I lavori in via Santa Maria a Pigno, la zona a ridosso del cimitero e di un’area (C14) interessata da decenni a una grande speculazione edilizia, inizieranno nei prossimi giorni. La ditta incaricata dell’intervento si è recata sul posto un paio di giorni fa, posizionando anche la canonica tabella che contempla le indicazioni principali sull’intervento da mettere in campo: messa in sicurezza e ripristino infrastrutture (fogna), mentre per la realizzazione della strada si dovrà attendere il secondo bando.

Sono lavori attesi da molti anni che eseguirà la ditta Sharon srls di Napoli. Per il Comune il responsabile del procedimento è l’ingegnere (fu geometra) Giovanni Napoli; il direttore tecnico del cantiere è il geometra Raffaele Conte, mentre il direttore dei lavori è l’ingegnere Giovanni Paragliola, da anni fido collaboratore dell’ingegnere Napoli. Paragliola, che per tale ruolo intascherà o ha già intascato poco più di 40 mila euro, è anche il progettista e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

I lavori non sono ancora iniziati, ma è già iniziata (e non poteva essere diversamente) la corsa ad attribuirsi i meriti. I fondi, ad onor del vero, furono recuperati durante la gestione commissariale (quella criticata da qualche cialtrone del civico consesso) e con una delle tante “trovate” dell’ingegnere Napoli, all’epoca ancora geometra, ma influente e “potente” come nessun altro tecnico della storia del Comune di Marano.

Il Napoli – come tutti gli addetti ai lavori sanno bene – conosce a menadito i segreti del settore lavori pubblici e con ogni amministrazione comunale, grazie a una memoria di ferro e ad abilità sconosciute ai più, riesce a recuperare qualche fondo o fare leva su finanziamenti e residui di mutui che, chissà come mai o per ragioni troppo lunghe da evidenziare in questa sede, si erano persi, infognati in qualche cassetto o non erano stati mai utilizzati o per i quali bisognava riformulare le procedure. Il Napoli, insomma, tiene a galla la sgangherata truppa Visconti, che però a breve potrebbe pagare dazio proprio per due vicende curate dal settore lavori pubblici in cui opera l’ingegnere, meglio noto (termine coniato da Terranostranews) come l’Ammiraglio Napoli.













