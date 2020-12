Sul Mes (come previsto) il 5 Stelle trova la quadra in extremis

196 Visite

Voto sulla riforma del Mes, sono state concordate modifiche – che ora però andranno discusse con gli altri partiti – al testo da votare mercoledì in aula. Barbara Lezzi: “Ruolo del Parlamento in sede di ratifica e voto finale solo se ci sarà un avanzamento di tutto il pacchetto. Faremo in modo di non essere ricordati come coloro che hanno peggiorato uno strumento già pessimo senza aver avuto nulla in cambio a tutela dei cittadini”. Il ministro Di Maio: “Prevalga la responsabilità, bene così”. Roberto Fico, invece, ha ricordato che in discussione c’è il mandato da dare a Conte in vista del Consiglio europeo.













