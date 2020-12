Maradona senza pace e forse senza cure adeguate: la magistratura argentina sequestra anche i dialoghi con le chat dei figli

C’è di tutto ormai attorno alla morte di Maradona, un mistero che si fa sempre più fitto. La magistratura argentina ha messo sotto sequestro i dialoghi su una chat di Whatsapp di cui facevano parte le figlie di Maradona Dalma e Gianinna, il figlio italiano Diego Junior e due degli specialisti che seguivano l’ex fuoriclasse, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. Nell’ambito delle indagini sulla morte di Diego, ieri è stato perquisito l’ambulatorio medico della sua psichiatra, Agustina Cosachov, la persona responsabile – insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque – dell’assistenza sanitaria del Pibe de Oro.

L’intento degli inquirenti è quello di acquisire la documentazione relativa ai farmaci prescritti a Diego. Al momento delle perquisizioni, Cosachov non si trovava in nessuno dei due luoghi, ma successivamente ha raggiunto la sua abitazione.

Cosachov e Luque – come racconta Il Mattino – sono coloro che hanno firmato la dimissione di Maradona dalla Clinica Olivos dopo il suo intervento chirurgico per un ematoma subdurale al cervello, e i pubblici ministeri stanno esaminando le loro responsabilità, anche per il ricovero domiciliare nella casa di Tigre, dove l’ex giocatore è morto mercoledì scorso. Tra i documenti emersi (e raccolti da alcuni giornali argentini), anche quelli relativi proprio alle dimissioni di Maradona. Nel documento, controfirmato dai medici personali di Maradona e dalle sue figlie Dalma, Gianinnna e Jana, si raccomandava di stabilire una «continuità delle cure» e allo stesso tempo si esonera da responsabilità la Swiss Medical.