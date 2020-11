De Luca in Consiglio regionale: “Un miliardo e 300 milioni per l’edilizia ospedaliera”

“Bisogna attuare una grande progetto di rilancio della Campania basato su cinque punti. È quanto ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo in Consiglio regionale della Campania dove ha illustrato il programma di governo per i prossimi cinque anni. Tra i punti fondamentali ci sono la questione ambientale e quella industriale. La Regione «deve valorizzare la sua anima» ma c’è un obiettivo fondamentale ed è quello della «sburocratizzazione» con l’ambizione di fa diventare la Campania la prima regione per la digitalizzazione «anche per una questione di trasparenza». Un progetto di rilancio che deve far conto con la disponibilità delle risorse ed è fondamentale, ha detto de Luca, l’utilizzo dei fondi europei.

A proposito di fondi, De Luca ha annunciato l’arrivo di «un miliardo e 300 milioni di euro per l’edilizia ospedaliera» per piani di ammodernamento e di realizzazione di nuovi ospedali e presidi sanitari che però «devono far i conti con la desertificazione degli uffici tecnici delle Asl».