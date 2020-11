Marano, uno spot per sostenere il commercio locale e superare la crisi da Covid

124 Visite

“Nella giornata di ieri si è svolto un webinar voluto da noi Federazione Confcommercio per battere sulla riapertura dei negozi dei borghi per il 3 dicembre”. Così, spiega la nota commerciante di Marano Biancamaria Pezzuto. Lo scopo della campagna pubblicitaria è quello di aiutare i commercianti locali in difficoltà, che reduci di un precedente lockdown, si trovano a doverne affrontare uno nuovo. Ecco lo slogan dello spot della Confcommercio: “Quest’anno i miei acquisti li faccio nei negozi sotto casa… perché la mia città ha bisogno delle loro luci!”.













