Assolto Bellomo, l’ex consigliere di Stato delle minigonne

Pm: «Addestramento totalizzante» E’ la prima volta che si chiude un dibattimento sulle modalità formative delle borsiste di Bellomo, cui veniva imposto per contratto un dress code provocante e la sottomissione ai dettami dell’Agente superiore (cioè lui): inclusa l’omertà. Pratiche educative che hanno causato scalpore e la destituzione dalla magistratura amministrativa del consigliere di Stato (che ancora attende l’esito del ricorso al Tar). Agli atti del processo c’erano le dichiarazioni della giovane borsista che, secondo i pm, ha subito un «addestramento» che l’ha coinvolta in modo totalizzante. Aveva dovuto seguire un rigido codice, tra cui il divieto di sposarsi pena la decadenza della borsa, con la richiesta di una tabella con indicazione di luoghi, frequenza e modalità relative alla vita sessuale. Con insulti per quello che, secondo le aspettative di Bellomo e Nalin, era un «basso punteggio algoritmico» registrato dagli ex fidanzati. Ma la ragazza, prima dell’inizio dell’udienza preliminare, aveva ritirato la denuncia-querela e non è costituita in giudizio.