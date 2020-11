Marano, Troise condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere: oggi la lettura della sentenza

553 Visite

Gianluca Troise, già noto alle cronache giudiziarie, è stato condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per estorsione aggravata ai danni di un commerciante di Quarto. L’uomo era già detenuto da oltre un anno e mezzo. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici della nona sezione del tribunale di Napoli. Appena due giorni fa il 43 enne, ritenuto contiguo ai clan di Marano, era stato raggiunto da un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare: l’uomo è coinvolto, infatti, nel pestaggio di un cittadino albanese avvenuto, nel febbraio del 2018, in una palestra di via Ranucci a Marano.













