121 Visite

“Sto bene e voglio tornare a casa”. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ riporta alcune brevi parole di Diego Armando Maradona, alle prese con il post operazione per l’intervento subito per la rimozione di un coagulo di sangue al cervello. Buone notizie confermate anche dallo staff medico che ha in cura l’argentino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS