AFRAGOLA: vìola i domiciliari per rubare pezzi di un’auto. 48enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato furto aggravato ed evasione Vincenzo Maglione, 48enne del quartiere San Carlo Arena di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato bloccato dai militari alle porte di un noto centro commerciale di Afragola, mentre guidava la sua auto. Poco prima – hanno scoperto i carabinieri – aveva rubato da una vettura in sosta nell’area parcheggio del centro i due fanali posteriori e la ruota di scorta. Maglione dovrà rispondere anche di evasione poiché già sottoposto ai domiciliari per un altro furto commesso in precedenza.

Finito in manette, il 48enne è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.













